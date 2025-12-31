又有紅包了！白沙鄉拼春節前普發現金一萬 領取資格曝

明年選舉年，澎湖縣白沙鄉所、會別苗頭，待明年初鄉代會臨時會拍板定案後，春節前將普發鄉民10000元現金。（許逸民攝）

中央全民普發新台幣 1 萬元現金已超過 2000 萬人領取，領取期限至2026 年4月底。而除了中央的「大紅包」外，包括新竹市、嘉義市已正式拍板加碼方案，新竹縣橫山鄉及嘉義縣多個鄉鎮也有擬定發錢計畫。將換跑道投入明年議員選舉的白沙鄉長宋萬富也表示，只要明年一月鄉代會開會通過，最慢將在農曆年前普發符合資格的白沙鄉民10000元。

白沙鄉位於澎湖本島北方，其西南、東南兩方分別以澎湖跨海大橋、中正橋與西嶼、湖西兩鄉相接，管轄範圍包括白沙島、中屯嶼、鳥嶼、員貝嶼、吉貝嶼、大倉嶼及目斗嶼等7個有人島和20個無人島，是澎湖縣轄島最多的行政區。

白沙鄉由於面對季風、鹽雨的直接衝擊，土壤貧瘠、水資源有限，居民自然發展出一套不同於台灣的產業模式，以維繫艱困的農業生產。雖出產丁香、土魠、紫菜、牡蠣、哈密瓜及各種農漁作物聞名，但數量非常有限，根本談不上富饒。主要還是有旅外傑出鄉親林加由回饋鄉里基金挹注，白沙鄉庫至今年底經費結餘高達4億元。

因此宋萬富認為應回饋鄉親，由白沙鄉公所向代表會提案，原本每人普發現金5000元，但鄉代會認為要發就要發1萬元，因此再加碼5000元，總計10000元，等明年1月臨時會開會通過就能拍板定案發放。

根據白沙鄉戶政事務所民國114年11月底最新人口動態統計，白沙鄉有3760戶、10004人。落日條款訂於今（114）年12月26日提案日前，設籍白沙鄉民都有資格領取，預計符合資格鄉民約1萬人初頭，經費約1億元。

白沙鄉公所指出，這普發現金非常態性，未來是否繼續編列要由繼任鄉長及鄉代表會再行決議，因此不會衝擊鄉庫結餘款項，影響未來鄉政推動；但白沙鄉代會大筆刪除鄉公所明年7000餘萬預算，涵蓋鄉長特支費、年終獎金、村里建設及補助經費，才是協調重點。

明年是選舉年，白沙鄉長及議員選舉異常激烈，宋萬富連任期滿，將轉戰縣議員，與同派系現任議員魏睿宏、及現任議員宋昀芝三搶二；鄉長選舉則有現任鄉代會主席吳良添、鄉公所課員涂順欽、退休警察吳龍河，及明年1月16日退休的鄉公所課長黃建化表態參選。

