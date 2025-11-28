又有老店要收了！北市「連獲7年米其林推薦」餐廳 明年將熄燈

生活中心／倪譽瑋報導

在台北的高檔餐廳「Orchid蘭」多年榮獲米其林推薦，如今將於2026年1月31日熄燈。（圖／翻攝自Orchid Restaurant 蘭臉書）

台北的「Orchid蘭」餐廳自2016年開幕，曾與多家國際重量級米其林餐廳合作，氛圍、服務到料理水準都有獲好評，也在2018年到2025年連登「米其林推薦餐廳」。不料餐廳將結束長達9年的經營，店家官方發文表示，「Orchid蘭餐廳將於2026年1月31日，正式結束營業。」祭出平日打折優惠，並邀請大家在結束前回來品嚐。

位在台北市大安區的「Orchid Restaurant 蘭」，主打高檔用餐空間、精緻餐點，口碑相當好，在2018年到2025年連續獲「米其林推薦餐廳」的聲譽。28日業者官方粉專宣布，餐廳將於2026年1月31日，正式結束營業。

業者表示，自2016年扎根後，Orchid蘭餐廳走過九個春夏秋冬，也走過餐飲產業最劇烈的時代更迭，「這九年間，我們有幸與世界各地的主廚並肩創作，也在無數餐桌上，見證了人們人生中值得被記住的點滴。」能走到今天，不僅因為對料理的執著，更是因為有每一位朋友一路的支持與鼓勵。

業者指出，「這不是結束，更像是故事來到最值得停下的篇章」在邁向下一段旅程之前，邀請大家回到餐廳，再次留下記憶。餐廳為此推出優惠，有招牌「雞蛋糕」經典回歸、平日午餐晚餐88折等，希望能與客人將「故事篇章」寫到最後，「短暫的告別，是為了更從容地迎向未來。」

