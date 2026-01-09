又有行動電源起火！南韓韓亞航空班機降落香港 1乘客受傷

韓亞航空一架飛往香港班機途中發生機艙內行動電源起火意外。翻攝韓亞航空臉書



南韓韓亞航空（Asiana）昨晚（1/8）一架自仁川機場起飛的客機，飛行途中突然出現機艙失火突發事件，起火源是乘客隨身攜帶的行動電源，所幸火勢立刻被撲滅。

綜合香港媒體報導，該架載有284名乘客的韓亞航空客機昨晚7時48分自仁川國際機場起飛。約2小時後，一名乘客攜帶的行動電源突然起火燃燒。所幸機組員立刻使用滅火器並在撲滅火勢，整起事件在一兩分鐘內便受到控制。

這次高空驚魂記導致該名持有行動電源的乘客手部受到輕微燒傷，其餘乘客均未到波及，該班機也繼續飛港行程並按照預定時間安全降落。

廣告 廣告

過去一段時間，各大航空公司發生多起行動電源在飛機內爆炸事件。去年1月時，一架釜山航空客機的行李架上有行動電源起火，造成27人受傷。維珍澳洲航空（Virgin Australia）去年7月也發生類似事件。

包括阿聯航空、國泰航空、華航、大韓航空、新加坡航空等均已禁止在飛行中使用行動電源。多間航空公司則是建議旅客將行動電源放置在座位前方或其他雙手可及位置，不要放置在頭頂上的行李置物箱。

更多太報報導

誰能阻止他行使總統權力？川普：只有我自己的道德觀

見了習近平後再會高市早苗 李在明1/13-14訪日本奈良

稱中國是否犯台「由習近平決定」 川普：但我會很不高興