又有記憶體廠被關禁閉！旺宏下週一起列處置股 面板廠彩晶也入列

台股持續活絡，繼記憶體廠華邦電（2344）、南亞科（2408）、力積電（6770）遭列處置股後，證交所9日公告，旺宏（2337）也遭列處置股、另外面板廠彩晶（6116）也將自下週一（12日）起列入處置股票，處置期間為10個交易日，至23日止。

依證交所公告，旺宏與彩晶於12日至23日處置期間，交易方式將改採人工管制之撮合終端機進行，約每5分鐘撮合一次；投資人每日委託買賣該有價證券，若單筆達10張以上，或多筆累積達30張以上，須就當日委託交易預先繳交全部買進價金或圈存賣出證券；信用交易部分，則須收足融資自備款或融券保證金，至於信用交易了結，仍依相關規定辦理。

此外，櫃買中心也公告，波若威自12日起至23日，為期10個營業日列入處置股票，期間交易方式改採人工管制撮合，約每20分鐘撮合一次；投資人每日委託買賣該股時，須就當日所有委託交易，事先繳交全部買進價金或圈存賣出證券；信用交易部分，則須收足融資自備款或融券保證金，但信用交易了結及違約專戶委託買賣，不在此限。

