又有軍事將領遇襲！俄中將公寓內遭槍擊命危 外長控烏策劃

俄羅斯一名擔任軍事情報局副局長的將軍6日在莫斯科遭槍擊，身受重傷。這是近期一系列針對俄國高級軍官的襲擊事件中的最新一起。

俄國中將阿列克謝耶夫在一處公寓內遇襲。（圖／路透）

俄羅斯聯邦偵查委員會發言人在聲明中表示，一名身份不明的襲擊者在莫斯科沃洛科拉姆斯科耶公路的一棟住宅樓內向阿列克謝耶夫（Vladimir Alekseyev）中將連開數槍後逃離現場。

官員已抵達現場，調查人員正在搜捕槍手。俄羅斯聯邦偵查委員會已就這起「國防部高級官員謀殺未遂」的案件立案調查。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）指責烏克蘭政府是阿列克謝耶夫謀殺未遂的幕後黑手，但未提供任何證據。烏克蘭當局尚未對此事發表評論。

俄羅斯當局已派人前往調查。（圖／路透）

俄羅斯聯邦偵查委員會的聲明稱，阿列克謝耶夫已被送往市立醫院。據俄羅斯國家媒體報導，槍擊事件發生後，他目前在加護病房接受治療，情況危急。

64歲的阿列克謝耶夫是俄羅斯總參謀部情報總局第一副局長。2016年因惡意網路活動而受到美國制裁。

阿列克謝耶夫在烏克蘭戰爭中也扮演了重要角色，他曾作為俄羅斯談判代表之一，與烏克蘭議會的一名議員進行秘密會談，以結束俄羅斯對烏克蘭戰略要地馬裡烏波爾的圍困。

