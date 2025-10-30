又有運毒船被美軍炸了 美戰爭部長宣布這次死了4人

美國戰爭部長皮特．赫格塞斯（Pete Hegseth）於美東時間10月29日宣布，美軍在東太平洋執行了另一次針對涉嫌運毒船隻的攻擊行動。赫格塞斯表示，這次攻擊造成船上4人全數死亡。此行動屬於川普政府正在南美洲外海水域針對毒品集團進行的爭議性打擊行動之一。



赫格塞斯是在訪問日本和馬來西亞期間，透過社群媒體貼文發布此消息。他指出，情報顯示該船隻「沿著已知的毒品走私路線航行，且載有毒品」。赫格塞斯強調，此次攻擊是在國際水域進行，且無任何美軍人員受傷。



赫格塞斯同時發布了一段影片，內容顯示一艘船隻在爆炸後起火燃燒，濃煙直衝天際。



部署數量異常龐大的武力「反毒」



川普政府在該地區部署了數量異常龐大的軍艦，並搭載了海軍陸戰隊和飛機，進行近兩個月的軍事行動。



這些大規模的軍事部署引發了外界廣泛揣測。批評者認為，此舉可能不僅是為了反毒，更可能是為了推翻委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜洛（Nicolás Maduro）政權，美國此前曾指控馬杜洛涉入毒品恐怖主義。



美國總統川普為這些船隻攻擊行動辯護，稱其是阻止毒品流入美國的「必要升級手段」。他主張美國正與毒品集團進行一場「武裝衝突」。

死亡人數已達到至少61人



川普政府援引的法律依據，與小布希政府在2001年九一一恐怖攻擊後宣布「反恐戰爭」時所使用的法律基礎相同。



然而，隨著攻擊次數的增加，美國國會內部關於總統權力界限的辯論也日益激烈。批評人士指出，這些攻擊行動既未經過任何法律調查，也未遵照傳統的國會宣戰程序。部分左翼國會議員對缺乏確鑿證據來證明這些擊殺行動的正當性提出嚴厲質疑。



赫格塞斯在10月29日宣布的攻擊，是自行動開始以來發生的第14次攻擊事件，使得累計死亡人數已達到至少61人。



