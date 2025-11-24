又有鄉鎮要發錢了！嘉義縣民雄7萬居民 明年3月普發2000元

民雄鄉長林于玲表示，預計明年3月發放2000元風災紓困金。(取自林于玲臉書／呂妍庭嘉義傳真)

嘉義縣又有鄉鎮要發錢了！繼義竹鄉公所已完成民生紓困金5000元發放，梅山鄉規畫12月發3000元，嘉縣人口數最多的民雄鄉也通過風災紓困金自治條例草案，規畫普發2000元，公所從作業時程推估，預估明年3月會正式發放。

考慮到之前丹娜絲颱風和728豪雨造成許多災害，衝擊民眾生活，民雄鄉代表會先在臨時大會提臨時動議，建議公所也發紓困金，經公所評估財政狀況，最後決定發放2000元，提出「嘉義縣民雄鄉因應丹娜絲颱風及728豪雨災害發放民生紓困金自治條例草案」送民雄鄉代會第22屆第6次定期大會審議，獲大會通過。

自治條例草案內容載明，紓困金發放對象為114年7月6日設籍，且114年7月31日前未遷出民雄鄉的民眾，從戶籍資料顯示，民雄鄉7月底人口數近7萬人，公所需支應近1.4億元。

民雄鄉長林于玲指出，在代表會支持下，通過明年度這筆紓困金預算，因民雄無負債，編列1.4億元經費並未排擠明年相關建設，仍在安全值內，考量年關將近，緊接著又要過年，紓困金預計在明年3月發放，發放模式比照重陽敬老金領現金原則。

民雄鄉代表會主席涂文生表示，通過紓困金是共識，考量到這筆錢能幫助民眾，有要求公所作業期時間不能超過明年3月。

林于玲另感謝代表會，定期會也通過重陽禮金從現行800元提高到1000元的自治條例，一起來照顧民雄鄉的長輩。

至於最早喊出發3000元振興金的太保市公所，近期公所再度把預算案送到代表會審議，今24日原本是定期會最後一天，但代表會不同立場代表再度爭論不休，最後決定延會1天，25日再戰再審。

