又有醫界想投機取巧？欲修法讓家醫科納「大外科」可做醫美手術...衛福部長石崇良斷然說「No」！指相關認定應「回歸醫師實際訓練內容」

衛福部擬修法嚴管醫美，但急診、家醫科能否列入執行醫美手術專科，仍有爭議。衛福部長石崇良昨（10日）在立法院備詢時直言，以他個人意見「並不認同」將家醫科認定為大外科。他強調，日前會議屬部內協商，修法尚未做最終決定。

根據衛福部日前預告的醫美《特管辦法》修正草案中，明定執行「美容醫學手術」的醫師，需具有「大外科」資格，醫事司二度邀集相關醫事團體討論爭議，並整理出三項共識方向，包括將家醫科納入「大外科」、2019年以前畢業的醫師，若未具專科醫師資格，但具備實務經驗並符合相關條件者，可繼續從事美容醫學處置、及以「輔導認證」取代原本規劃的強制評鑑制度。

廣告 廣告

對此，民眾黨立委陳昭姿於質詢時指出，衛福部宣示將嚴格管理醫美政策、強化醫師資格，但後續協商卻出現「髮夾彎」，不僅可執行醫美手術的醫師科別擴大至11科，2019年前未完成PGY訓練的醫師也得以透過補件或補訓持續執業，原訂的強制評鑑制度更改為輔導認證。陳昭姿直言，醫美領域已發生多起奪命案例，病人安全不容再遭犧牲。

陳昭姿也特別點出家醫科爭議。她提及，內科住院醫師在訓練過程中，曾接受插管、置放中央靜脈導管、抽胸水與腹水等侵入性醫療訓練，「反觀家醫科在住院醫師訓練階段，較少這類侵入性醫療操作，卻被納入可執行抽脂等醫美手術的科別，令人無法理解」。她也質疑，衛福部相關決策的專業基礎。

對此，石崇良回應，日前會議僅是部內協商的一部分，「目前尚未做成最終修法決定」。他也指出，是否將家醫科認定為「大外科」，以他個人意見「並不認同」，相關認定應回歸醫師實際訓練內容，包括手術訓練時數與操作經驗，而非以協商結果決定。

石崇良說明，政府自2019年起才建立完整的兩年PGY制度，2019年後未完成完整PGY訓練者，必須補訓完成後，才能執行醫美處置，並非僅補交文件即可過關。至於醫美診所的管理與安全，石崇良指出，部分基層診所對「評鑑」制度有所排斥，認為醫院評鑑帶來壓力與陰影，因此即使未採用「評鑑」名稱，仍會要求建立由衛生主管機關認可的品質把關機制。

石崇良表示，不論稱為認證或督導考核，其內容都須保障醫美診所的醫療品質與病人安全，尤其麻醉安全將是重點檢視項目。他強調，「醫美產業發展與否並非政策重點，病人的安全才是最重要的事情」。

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

台灣健保是醫界危機？李龍騰指「年輕醫師去醫美診所」＋「波波醫師」皆導致醫療品質大幅下降…談減肥針、外泌體「副作用多」：操作前要想想10年後得到什麼

肉毒助「HOLD住肌肉」 醫解密如何打造自信容貌