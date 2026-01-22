又有醫療暴力！台中醉男出拳揍飛護理師 害腦震盪住院

台中中港澄清醫院出現一名疑似酒醉自傷男子在昨（21日）大鬧醫院急診，疑似因為不滿醫師治療而試圖攻擊醫師不成，竟涉嫌毆打男護理師，害護理師腦震盪。

台中中港澄清醫院出現醫療暴力，院方表示將對涉嫌施暴男子提出告訴。（圖／中天新聞）

據悉，該男子清晨與妻子吵架手腕受傷送醫，男子身上帶有酒味且疑似不滿醫師治療而試圖打醫師，但追打不成竟跑到門診外找人，後來看到男護理師就出重拳毆打，護理師被毆後痛到在地上無法起身，男子還想上前打人但被警衛和妻子阻擋。

涉嫌攻擊護理師的男子已被警方逮捕，中港澄清醫院也譴責醫療暴力，被毆打的男護理師出現頭部外傷、腦震盪、不時噁心和嘔吐，目前在住院治療，醫院將協助護理師對男子提出告訴。

