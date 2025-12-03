又有重機網美殞落！疑超速釀禍，正妹被飛拋慘死。圖／翻自discuss.com.hk

中國重機界又有一名正妹殞落，這兩日中國網友瘋傳一名重機網美「克里斯汀小栗子」，在本月2日凌晨騎重機時發生嚴重車禍，不幸身亡。

網友消息指出，「克里斯汀小栗子」在本月2日於北京道路騎重機時，不幸發生車禍，整個人被飛拋重摔，最終傷重不治身亡。目前中國官方並無相關消息公布，但傳出她疑似是超速，導致死亡悲劇發生。

重機殘骸留在路邊。圖／翻自discuss.com.hk

「克里斯汀小栗子」被飛拋重摔。圖／翻自discuss.com.hk

這幾年重機成為許多年輕人的熱門娛樂之一，但也經常傳出死亡事件。包括在今年7月，中國知名重機美女騎士、網紅「哈雷小姨」，也同樣因為交通事故身亡，傳出她因分神導致車輛失控，撞上中央分隔島。知情人士指出，她當時疑似未確實扣緊安全帽扣環，撞擊瞬間安全帽脫落，導致頭部重創，最終不治身亡。

另外哥倫比亞一名25歲的重機女網紅拉米雷斯（Karen Sofía Quiroz Ramírez），才在上個月底出事，她在高速公路上騎重機時摔車，隨後遭聯結車輾過，當場身亡。巧合的是，就在事故發生幾小時前，她才在IG限時動態中留言：「希望我不會因為沒戴眼鏡騎車而發生車禍。」沒想到一語成讖，成為她人生最後公開貼文。



