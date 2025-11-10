又有陸漁船在南韓外海翻覆！11人僅2人獲救 9人生死未卜

又有大陸漁船在南韓外海翻覆，今天上午8時53分左右，一艘99噸級中國大陸漁船，在南韓西部的全羅北道群山市於青島西南方向約150公里處海域，突然翻覆，船上11人僅2人獲救，其餘9人生死未卜。

大陸漁船在南韓外海翻覆。（示意圖／Pexels）

《韓聯社》報導，這起事故事發後，大陸海警向南韓西海海洋警察廳通報情況，韓方獲悉後立即向事發海域，派遣4艘巡邏艦和直升機開展搜救工作。報導指出，這艘漁船上共有11人，其中2人被經過事發海域的一艘貨船成功救起，其餘9人生死尚不明。據悉，該漁船船籍為大陸遼寧省營口市，為一艘流網漁船。

廣告 廣告

而就在這起事故前一天，一艘載有11名中國大陸船員的漁船，昨上午在南韓全羅南道新安郡可居島西南方約81公里的黃海公海海域，不慎翻覆，造成2人死亡、3人失蹤。

《韓聯社》昨披露，這艘98噸級的中國大陸漁船，昨上午6時50分左右發生翻覆事故。事故發生後，附近作業的另一艘大陸漁船率先救起6人，隨後趕到現場的南韓海洋警察，又在海面上發現並救起2人，但2人均呈心肺停止狀態，初步判定已死亡。

報導引述南韓中部地方海洋警察廳西海五島特別警備團今發布數據顯示，9月到10月是南韓梭子蟹捕撈旺季，在韓西部海域北方界線（NLL）一帶進行非法捕撈的大陸漁船比去年大增，韓海警已部署艦艇24小時戒備。

延伸閱讀

MLB/假球案爆發！守護者2投手「故意壞球」詐賭 遭檢方起訴

MLB/費城人哈波嗆大聯盟主席 竟被威脅「丟進水溝裡」

MLB/今井達也有意入札 前西武洋砲幫背書：他超厲害