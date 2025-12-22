又有電影院熄燈！美麗新宏匯影城公告12／22停業 原因全說了

（圖／翻攝自美麗新影城官網）

美麗新影城在北部地區有3個據點，高品質影音播放設備和優秀的服務品質，使影城成為許多愛看電影的民眾消費首選之一。豈料，業者無預警公告自22日停止營業，也坦言是因為營運考量的關係；至於會員的權益，儲值金與團體電影優惠券可於美麗新台茂影城跟美麗新大直皇家影城使用，或是可於期限內申請退款。

美麗新影城今日在官方臉書公告，他們懷著非常不捨與遺憾的心情通知消費者，「因營運考量，美麗新宏匯影城將於2025／12／22（一）起停止營業。」感謝一路以來走進戲院、支持的每一位，會永遠珍惜這段與消費者共享電影時光的回憶。

廣告 廣告

公告中也提及會員權益說明，會員在宏匯影城的儲值金與團體電影優惠券，之後可以到美麗新台茂影城和美麗新大直皇家影城繼續使用，若會員不便前往上述影城，仍可於期限內申請退款。而退票期限是即日起至12月31日（含當日）；現場購票者請攜帶票券至原影城辦理，線上購票已完成全額退款；受理時間為12月23日至12月31日，每日11時至18時，但逾期仍可至美麗新的兩個影城洽詢協助。

最後業者再次致上歉意，「造成不便，我們深感抱歉，也衷心感謝大家長久以來的體諒與陪伴。」

美麗新影城去（2024）年12月才結束美麗新淡海影城，令忠實顧客們意外的是，隔一年又收掉位於新北市新莊的美麗新宏匯影城，美麗新的據點僅剩在台北市和桃園市。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

澳洲伊朗裔夫妻中4.7億元樂透頭獎！「1考量」騙孩子只有47萬元

犯案前一天戶頭僅剩39元！張文帳戶乾淨單純 母每季匯3萬

遭刺殺亡「騎士也是英雄」！ 網淚別忘了他：還揮手叫警察抓嫌犯