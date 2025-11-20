又有颱風生成？南方低壓帶醞釀中 對台影響、預估路徑曝光

目前南海至菲律賓東方海面仍是低壓帶，27日有颱風生成機率，預估將從南邊向西進入南海，但預計對台灣沒影響。(颱風示意圖) 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 明(20)天持續受到東北季風影響，但氣溫逐日回升，對此，氣象署指出，明天北部、宜花地區偏涼，低溫約17至19度，週末東北季風減弱，週日北部高溫26至27度，中南部可達29至30度，下週另一波東北季風增強，預計25至27日是涼冷感受更明顯，另外，目前南海至菲律賓東方海面仍是低壓帶，27日有颱風生成機率，預估將從南邊向西進入南海，但預計對台灣沒影響。

氣象署指出，明天受東北季風影響，北部、宜花地區偏涼，其他地區早晚亦涼，低溫約17至19度，基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、台東及恆春半島有零星雨，中高層水氣移入影響，新竹以南山區也有零星飄雨。

週末東北季風減弱，氣溫回升，其中週日北部高溫26至27度，中南部可達29至30度，風向轉為東風環境，基隆北海岸、宜花及大台北山區有局部短暫雨，花東及恆春為零星飄雨，其他地區多雲到晴。

下週下一波東北季風增強，北部、宜蘭轉涼，基隆北海岸、宜蘭及大台北地區有局部短暫雨，花東及恆春為零星飄雨，晚間起北部也有局部短暫雨；25至27日是涼冷感受更明顯，25日基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，桃園以北、恆春有零星短暫雨；26、27日桃園以北、東半部及恆春為局部短暫雨，其他地區多雲。

另外，目前南海至菲律賓東方海面仍是低壓帶，27日菲律賓東方海面有颱風生成機率，但冷高壓距離台灣較近，預估颱風路徑將從南邊向西進入南海，環境不利於發展，對台灣沒有明顯影響。

