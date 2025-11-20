又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝

生活中心／周孟漢報導



今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。





才要回暖又有颱風襲來！專家示警「3地區要注意」親揭最快生成時間全說了

賈新興表示今（20）日起水氣逐漸減少，明（21）日到下週一（24日）氣溫逐漸回升。（圖／賈新興臉書）

根據《三立新聞網》報導，賈新興表示，從今（20）日起，水氣會逐漸減少，明（21）日到下週一（24日）氣溫將逐漸回升，台北週日溫度更是有機會回歸到26、27度，不過他也提醒「北海岸、基隆、大臺北東側山區及宜蘭易有零星短暫雨，午後花東山區亦有零星短暫雨」。





賈新興表示，24日晚間至25日清晨，又有波東北季風南下，而在27日，又有一波東北季風影響台灣。（圖／賈新興臉書）





不過，雖然氣溫回暖，但賈新興也透露，24日晚間至25日清晨，將又有波東北季風南下；而在27日，又有一波東北季風影響，屆時台灣北部水氣將增多，新竹以北及宜蘭將有局部短陣雨，但這兩波東北季風強度為何？他則表示需要再觀察。

賈新興指出，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱。（圖／賈新興臉書）





令人憂心的是，賈新興指出，目前菲律賓東方海面有熱帶系統發展，預計未來將往呂宋島前進，可能會在26至27日於南海附近成颱，雖然颱風位置偏南，但他也提醒外圍環流水氣，仍會影響台灣東南邊，「台東」、「高雄」及「屏東」在25、26日水氣將增多，民眾務必留意降雨情形。

