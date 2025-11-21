又有颱風？下周可能生成時刻出爐 氣象預估：部分區域將迎降雨

（記者張芸瑄／綜合報導）中央氣象署表示，週末開始冷空氣影響減弱，各地氣溫回升，其中中南部白天可上看 30 度。不過，下週仍有一波東北季風增強，將再度帶來明顯降溫。另外，27 日（下週四）菲律賓東方海面存在新的熱帶系統發展機率，但目前預估對台灣影響不大。

災害預報士賈新興指出，未來十天整體天氣仍受到東北季風主導，而南海至菲律賓附近有熱帶擾動醞釀，使得下週東南部水氣偏多，台東及高屏一帶降雨機會上升。

圖／菲律賓東方海面存在新的熱帶系統發展機率，但目前預估對台灣影響不大。（翻攝 台灣颱風論壇｜天氣特急臉書專頁）

賈新興進一步分析，從明天（21日）起氣溫明顯回暖；但 23 至 25 日（週日至下週二）菲律賓東方將出現低氣壓系統。初步路徑判斷，該系統可能朝呂宋島南側移動，進入南海後有機會在 26 至 27 日（下週三至四）增強為下一個颱風。由於其位置偏南，主要影響集中在台灣東南部，局部地區可能轉為短暫降雨。

氣象社群「台灣颱風論壇」也引用 GOOGLE AI（FNV3）系集預測圖表示，下週在菲律賓至南海間可能有新的熱帶系統活動，但位置較南方，水氣北上幅度有限，因此對台灣的影響預估較小，仍需後續觀察。

氣象署稍早補充，目前南海到菲律賓東方海域為低壓帶環境，27 日確實存在颱風生成機率，但因冷高壓距台灣較近，預估熱帶系統路徑將往南海西行，不利於發展，對台灣天氣影響有限。