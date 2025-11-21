又有颱風？天琴最快下週生成 氣象專家曝可能走向

目前菲律賓東方海面有熱帶擾動，下週有可能發展為颱風天琴。（翻攝自臉書@賈新興）

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今日表示，下週一晚間至週二又有東北季風南下，且後續有2波東北季風影響，天氣仍會偏涼；此外，目前菲律賓東方海面有熱帶擾動，下週有可能發展為颱風天琴。

賈新興總結近期天氣狀況。（翻攝自YouTube@Hsin Hsing Chia）

賈新興今（21日）於臉書與YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，週末（22、23日）北海岸、基隆、大台北東側與宜蘭容易有零星短暫雨，午後花東山區也有零星短暫雨。下週一（24日）白天天氣晴朗，晚起受東北季風影響，北北基宜轉有零星短暫雨，花蓮山區亦有零星短暫雨。下週二（25日）桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花蓮山區有零星短暫雨。

賈新興分析近日降雨情形。（翻攝自YouTube@Hsin Hsing Chia）

下週三至週四（26、27日）各地為晴時多雲的天氣，下週四傍晚起受東北季風影響，下週五至下下週日（28至30日）各地晴時多雲。賈新興說明，根據歐洲模式預測未來14天氣溫時序，大致有3波東北季風影響，首波在24日晚起，次波落在27日，第三波則預計在11月30日至12月1日。短期預測顯示，12月上旬偏乾、偏冷，中旬後至下旬略偏暖，桃園以北及宜蘭降雨略多。

賈新興分析台北氣溫。（翻攝自YouTube@Hsin Hsing Chia）

至於熱帶擾動未來動向，賈新興指出，下週一至週二菲律賓東方外海有熱帶系統發展的機率，並朝呂宋島南部登陸的趨勢，預測下週四至週五進入南海並有發展為颱風的趨勢，不過由於離台灣遙遠，目前預測往越南南部移動，對台灣並無影響。此外，賈新興也提醒，由於超過5天後的預報變動大且不動性高，應持續留意最新氣象預報資訊。

