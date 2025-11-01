即時中心／温芸萱報導

氣象專家吳聖宇指出，今明（1、2日）至下週一（3日）台灣持續受東北季風影響，迎風面有短暫陣雨，背風面多雲時晴，整體偏涼。北部與東北部清晨低溫約18至20度，中南部因輻射冷卻更低，高雄內門僅18.5度。吳聖宇推測，下週二、三華南雲雨帶東移，北部與東部雨勢增多，週四、五另一波東北季風再報到。另在菲律賓東南方的熱帶擾動可能發展成輕颱，但路徑偏南，對台灣無直接威脅。

氣象專家吳聖宇今（1）日上午在臉書發文指出，本週末至下週初台灣持續受到東北季風影響，各地天氣略顯涼意，迎風面地區有局部短暫陣雨，背風面則晴時多雲，整體呈現典型秋季天氣型態。他提醒民眾，早晚溫差明顯，外出務必注意保暖，西半部沿海及東南部沿海地區也可能出現強陣風，須防風防揚塵。

廣告 廣告

吳聖宇分析，東北季風於昨（31）日已逐漸影響台灣，因空氣偏乾，降雨量並不多，主要集中在迎風面局部地區。今天清晨全台低溫普遍下降，北部與東北部如新北石碇18.8度、宜蘭三星19.8度；中南部則因輻射冷卻作用更明顯，高雄內門僅18.5度、雲林古坑18.6度、嘉義市東區19度。台北站因雲量較多、濕度偏低，輻射冷卻不易發揮，低溫約22.8度。

他指出，今明兩天（1至2日）以及下週一（3日），東北季風仍持續影響，水氣偏少但中高層雲系東移，使中北部與東半部雲量偏多，南部則陽光較明顯。降雨主要集中在基隆北海岸、大台北東側、宜蘭與花蓮地區，為局部短暫陣雨，雨勢不大。南投以南山區午後也可能出現零星降雨。溫度方面，苗栗以北至宜蘭白天高溫約22至25度，花東25至27度，中部28至30度，南部仍有30至32度高溫。夜間中北部及花東縱谷低溫約17至19度，都市區則在19至21度之間，南部低溫約20至24度。

吳聖宇提醒，中南部地區日夜溫差大，早出晚歸的民眾應留意氣溫變化；西半部沿海、東南部及恆春半島沿海地區可能有6至8級強陣風，風勢恐引發揚塵影響空氣品質。

展望下週，吳聖宇預測，週二至週三（4至5日）將有中高層短波槽通過台灣以北，帶動華南雲雨帶東移，北部、東北部及東部轉為陰天有短暫陣雨，迎風面的基隆北海岸、宜蘭與北部山區累積雨量將明顯增加，中彰投一帶也有局部降雨機會。雨勢至週三晚間逐漸緩和，週四、週五（6至7日）另一波東北季風南下，水氣有限，迎風面有零星降雨，其他地區天氣穩定。至下週末（8至9日），東北季風再度減弱，僅迎風面仍有局部陣雨，整體天氣穩定。

至於太平洋上的熱帶擾動，吳聖宇指出，位於菲律賓東南方雅浦群島附近的擾動，今明兩天可能發展為輕度颱風，未來路徑將通過菲律賓進入南海，往越南方向前進。由於位置偏南，對台灣無直接威脅，外圍水氣也難以北上影響本島，暫不會與東北季風產生共伴效應。他表示，目前仍維持典型秋季型態，冷空氣強度不高，要真正進入冬季感受，還得再等一段時間。





原文出處：快新聞／又有颱風？ 專家：菲律賓東南方「熱帶擾動」可能發展成輕颱

更多民視新聞報導

玩真的？被問是否試爆核彈 川普：大家「很快就知道」

反制中國！防台灣淪為孤島 美軍大舉部署巴士海峽防務

震撼！將接任台肥董座 吳音寧發聲了

