又有颱風！賈新興估「洛鞍」最快這天生成 預估路徑曝光

生活中心／張尚辰報導

今（1）日變天，部分地區有局部短暫雨。氣象專家賈新興表示，3日至5日受到東北季風影響，桃園以北及宜花轉有局部雨，另外觀察明日至3日的熱帶系統發展趨勢，有發展為今年第28號颱風「洛鞍」的機率，預估路徑仍以影響菲律賓南部進入南海方向移動的趨勢為主。

賈新興今日在YouTube頻道中發布影片，指出明日北海岸、基隆、大台北東側及宜花地區有零星短暫雨，3日至5日受到東北季風影響，桃園以北及宜花轉有局部雨，4日至5日大台北東側及宜花有零星短暫雨。

賈新興說，6日至7日午後大台北東側及宜花有零星短暫雨，8日午後至9日受東北季風影響，北北基有零星短暫雨，10日午後山區轉多雲。

最後，觀察明日至3日熱帶系統的發展趨勢，賈新興說，4日至5日有發展為今年第28號颱風洛鞍的機率，預估其路徑仍以影響菲律賓南部進入南海方向移動。

另外，根據中央氣象署資料，第27號颱風天琴今日凌晨2時中心位置位於北緯14.4 度，東經112.1 度，以每小時3公里速度，向西北進行，對台灣無明顯天氣影響。

