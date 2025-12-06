又有食安意外！7人吃台中港式餐廳「5人腹瀉」 2歲童染沙門氏菌住院8天

[FTNN新聞網]台中西屯區日前爆發食安問題，一名張姓女子與親友共7人，一同前往港式餐廳用餐，餐後5人出現伴隨腹瀉症狀的不良反應，其中一名2歲男童情況最為嚴重，他因確診沙門氏菌還住院8天治療，讓家屬相當緊張。台中食安處獲報後查驗，該港式餐廳有衛生環境不佳等情形，已將其列為高風險對象。

整起案件發生於西屯一處港式餐廳內，疑似發生集體食物中毒，台中市食安處指出，11月21日接獲民眾通報，11月16日晚間一家共7人前往西屯區某港式餐廳用餐後，其中5人出現不適症狀，送醫後已返家休養，其中一名2歲男童情況最為嚴重，他因確診沙門氏菌還住院8天治療。後續經食安處檢驗，雖餐廳食品與環境採檢結果皆呈陰性，但查獲衛生環境不佳等情形，已將業者列為高風險對象，後續將加強稽查。

食安處表示，市府11月21日獲報後當天立即啟動疑似食品中毒調查，前往餐廳稽查採檢，稽查時發現餐廳有部分食材裸露、未妥善保存及直接接觸地面放置等衛生缺失，在要求限期改善下已並通過複查；另採檢後續結果公布，檢體均為陰性。

食安處強調，距離事發時相隔5日才接獲民眾通報，雖未在檢體中偵測到有任何與食品中毒相關之病菌，但基於食安管理責任，已將業者列為高風險稽查對象，後續將不定期依法加強稽查及抽驗程序，也將與台中市消費者服務中心攜手處理民眾相關消費爭議，保障消費權益。

