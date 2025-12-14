又有馬闖台61線！暗夜2馬狂奔 駕駛閃避不及撞頭眼、1馬慘亡

有民眾13日傍晚行經台61線後龍路段北上時驚見馬匹奔馳。翻攝自後龍大小事



又見馬匹闖入台61線西濱快速道路苗栗後龍路段！繼今年3月四匹馬被目擊奔馳在後龍路段，當時讓不少駕駛相當驚嚇，昨（13日）傍晚6時左右，又有駕駛看到2匹馬闖入，一輛自小客車因閃避不及撞上其中一匹馬，馬兒慘死，張姓駕駛臉部、眼睛擦挫傷送醫。

苗栗竹南警分局說明，昨日傍晚近6時接獲民眾報案說，西濱上有2匹馬，就在員警在趕往現場過程中，張姓男子載2名乘客行經北上98.6公里處時，經過馬匹時因閃避不及撞上，且撞擊力道之大，車輛左前方嚴重受損，張男的眼部、眼睛擦挫傷，所幸意識清楚，送醫檢查，而乘客皆無事。

廣告 廣告

至於被撞馬匹則當場死亡，警方到場先進行交通管制疏導，並連繫附近馬匹場調查肇事原因，同時查清飼主是否涉及管理不當或違規情形，函請主管機關依法裁處。

事後，有民眾將目擊馬匹在西濱奔跑的影像上傳臉書社團「後龍大小事」，網友們討論熱烈，有人嘲諷說「名副其實的馬路！」、「馬路上有馬 很正常呀」，另有人說，「第二次了吧，飼主該重罰」、「跑很快，是公馬！」、「有可能又是附近馬場的馬」。

竹南分局呼籲，用路人行駛快速道路時應隨時留意前方路況，夜間行車務必減速慢行；同時提醒飼主應善盡看管責任，避免動物誤闖道路，危及用路人及動物自身安全。

更多太報報導

恐怖校慶！男持刀追學生闖進國小內 校護機警拉人躲保健室

家住高雄左營 8旬婦騎車到屏東霧台自撞拋飛30米橋下亡

鏟子超人集氣！甜美台鐵副站長車禍昏迷 家屬求行車畫面