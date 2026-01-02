又有一家外資點名！展望2026年投資機會，美元走弱更有利亞洲與新興市場

2025年歷經劇烈震盪，股市依舊一路創高，今年的投資機會落在哪？法人認為，美國聯準會（Fed）降息與通膨可能進一步上升，美元表現可能會較疲弱，這通常將有利於亞洲與新興市場，加上AI基礎建設的擴張與政策刺激，亞洲的經濟成長與市場報酬有望優於其他市場。

瀚亞投資認為，地緣政治風險、日益集中的市場結構、貿易政策轉變及匯率波動，投資人在樂觀情緒下仍需保持投資紀律，並且採取主動的選股策略。

展望2026年，瀚亞投資投資長Vis Nayar預期中國、印度及日本等亞洲主要經濟體將受惠於政策驅動機會，東協國家的成長將由政策推動，北亞則可望受惠於全球AI基礎建設擴張帶動，「亞洲內部的成長分化，加上市場集中度提升，更凸顯出謹慎、主動管理操作以創造超額報酬的重要性。」

瀚亞投資分析，亞洲主要經濟體預計保持韌性，受惠於政策寬鬆與投資信心改善。瀚亞投資首席經濟學家Ray Farris表示，亞洲地區，除韓國與台灣的通膨符合目標外，其他國家通膨均低於央行目標與歷史平均水平，預期中國、印度、印尼、菲律賓及泰國將進一步降息。

瀚亞投資提醒，貨幣政策與成長預測的主要風險來自美國通膨與美元走勢。如果美國通膨高於預期，可能迫使聯準會停止降息，導致風險性資產價格大幅下跌、美元走強，並可能使其他央行也暫停降息。

此外，貿易政策談判也可能引發階段性波動，但預期此類衝擊將比2025年上半年輕微，關鍵在於持續的國內政策刺激有望減緩衝擊。

政策偏向美元走弱的背景下，亞洲與新興市場股票的前景仍具建設性。新興市場的估值仍低於已開發市場。超額報酬機會集中在消費必需品與非必需品領域，以及巴西、印尼與墨西哥的中小型股板塊。

​ AI基礎建設加劇亞洲市場的分化 ​

瀚亞投資認為，全球AI基礎建設的擴張正在加劇亞洲市場的分化，北亞出口導向型經濟體以及新加坡，受惠於AI生態系統帶動的外部需求上升；相較之下，其他東協國家則更依賴政策驅動，刺激內需並支持房地產市場。

瀚亞投資表示，潛在阻力可能來自全球貿易放緩，拖累出口動能與企業獲利。由於各地區與市場表現預期差異顯著，採取紀律性的估值評估與積極的個股選擇策略至關重要。

固定收益：貨幣寬鬆將支撐債券殖利率

2026年亞洲及新興市場在內的主要經濟體，貨幣政策預計將維持寬鬆。通膨趨緩、高實質殖利率，以及有限的債券供給（尤其在中國），為固定收益市場提供強勁的技術面支撐。

亞洲央行的支持性立場，加上預期美國降息，將提供額外的政策靈活性。瀚亞投資對美元及當地貨幣持長期正面看法，並偏好在利率急升時增加長天期配置。

隨著關稅與貿易摩擦壓縮企業利潤，信用品質選擇的重要性日益提升，儘管成本節省與效率提升措施可部分緩解下行風險。整體殖利率仍處於歷史合理區間，持續支撐投資需求。

分散超額報酬 投資組合韌性更重要

瀚亞投資建議，在成長不均衡、股票市場集中度上升，以及資產類別間相關性不斷演變的背景下，投資組合韌性在2026年將比以往更為重要。

瀚亞投資強調，防禦性策略也能強化投資組合韌性，全球市場表現愈來愈依賴少數股票，亞洲市場也呈現類似集中趨勢，凸顯積極管理在應對區域與產業差異上的價值。



