又有3人投案！東區知名私廚遭三環幫砸店潑紅漆 店家急喊「沒和誰結怨」

台北市大安區知名海派私廚餐廳，昨（10日）凌晨4點遭5名蒙面男子闖入砸店，店面玻璃被棍棒砸破，門口也遭潑灑紅漆，5人離開前更破壞監視器鏡頭。大安分局獲報後迅速成立專案小組，同日下午便逮捕具有三環幫背景的32歲黃姓主嫌及其26歲潘姓女友，並在今日凌晨再策動3名涉案蒙面男子投案，目前僅剩2人仍在逃，警方已掌握身分、持續追緝。

遭砸的店家位於台北市東區216巷弄內，以海派私房菜聞名，主打江浙、上海與粵式料理，並以現撈活體海鮮為特色。店面外觀低調，但在饕客圈頗具名氣，從政商名流到藝人都是常客。該店在2025年以「鮑魚紅燒肉年糕」獲得500盤肯定，主廚余鑫源擁有逾20年廚齡，曾任職於華泰王子、萬豪、喜來登等五星級飯店粵菜餐廳，可說是一路師承名廚。 警方調查，案發當時5名蒙面犯嫌搭乘紅色轎車抵達私廚門口，下車後立即持球棒猛砸玻璃，另一名男子則將準備好的紅色油漆灌向大門，整個破壞過程僅數分鐘。眾人離去前不忘毀損店外監視器，以阻斷事後追查。

海派私房菜餐廳遭砸。翻攝畫面

令人訝異的是，主嫌黃男與潘姓女友並未直接動手，而是在另一輛車內全程觀看犯案過程，確認砸店行動結束後才離去，兩人其後躲入汽車旅館藏匿。警方循線掌握逃逸動向，於昨日下午1時許在旅館內將兩人拘捕；兩人到案後辯稱「只是被叫來的」，但警方並未採信，依毀損、恐嚇罪嫌移送法辦。

昨晚10點多，專案小組陸續掌握3名蒙面犯嫌的身分，並成功策動18歲謝姓男子、23歲馮姓男子及21歲莊姓男子投案。據了解，3人犯案後立即南下新竹躲藏，直到警方強力追緝後才返北投案，目前5名犯案者已有3人到案、2人身份明確但仍在逃。警方目前已針對3人進行訊問，以釐清犯案動機及背後是否另有指使者。

砸店事件發生後，海派私房菜昨添傍晚透過委任律師發出聲明，強調店家並無與他人產生消費紛爭或其他爭議，卻在10日遭不明人士破壞，導致店面設備毀損並影響營運。店方已於第一時間報案，希望警方盡速查明真相，亦呼籲各界切勿揣測或散布不實資訊。



