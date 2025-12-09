又槓上 蔣萬安辣問劉世芳：打詐成效如何

▲台北市長蔣萬安質問劉世芳，但今天你的打詐成效如何？（圖／記者吳翊緁 攝）

[NOWnews今日新聞] 內政部日前宣布封鎖小紅書一個月，引發輿論譁然，台北市長蔣萬安、內政部長劉世芳為此隔空互嗆，蔣萬安今（9）日加碼反問劉世芳，硬拗說今天其他社群平台在台灣有據點，有設置分公司，可以要求改善追回金流，「但今天你的打詐成效如何？」

內政部日前宣布即起對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年，由於小紅書APP在台用戶超過300萬人，瞬間引爆全台怒火。就連蔣萬安、劉世芳都為此隔空互嗆多日。

蔣萬安今天市政會議前被媒體堵訪，針對劉世芳稱「台灣沒有共產黨」，更質疑蔣萬安反對打擊詐騙，蔣萬安今天再度重批，民進黨就是假借打詐名義，實際上操縱意識型態，沒有人會反對打詐，「打擊詐騙如果真的有決心好好做，我們都全力支持」。

蔣萬安說，不過內政部封小紅書，但對於其他充斥更多詐騙訊息的其他社群平台，不管臉書或Line，「到底你做了什麼？」蔣還直指劉世芳，「你硬拗說，今天其他社群平台在台灣有據點，有設置分公司，可以要求改善追回金流，但今天你的打詐成效如何？」

蔣萬安重批民進黨不要雙重標準，行政治操作之實，有真實的目的講出來就好，不要欺騙民眾。

