又槓上！行政院：立法院三讀通過的財劃法版本「4點拒絕接受」

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

立法院今（14）日三讀通過藍白兩黨所提《財政收支劃分法》部分條文修正案。行政院發言人李慧芝晚間表示，中央政府總預算無法依此調整，原因有四點。

行政院表示，立法院三讀通過的財劃法版本有「4點無法接受」。（圖／行政院）

第一、修正案要求適用明年度中央政府總預算，嚴重影響施政穩定性，包括中央、地方的總預算都在審議程序，實務上根本無法適用。

第二、明年度統籌稅款，中央已大幅釋出4165億元給地方，現在修正案又要求維持補助規模，除了再度擴大城鄉差距之外，以今年補助總額5,455億元計算，中央必須再舉債2,646億元，將超過舉債上限，也違反《公共債務法》的規定。

廣告 廣告

第三、中央政府將失去調節能力，無法因應各種災害，甚至連防疫都難以應對。最近兩個月來，包括丹娜絲風災、馬太鞍溪堰塞湖災害，以及台中非洲豬瘟防疫，都是中央第一時間協助，並且負擔救災、防疫等費用。

第四、明年度要推動的許多照顧國人政策，包括4年1000億元治水計畫、長照3.0計畫、0至6歲國家養、生育給付每胎補助到10萬元等計畫，甚至勞健保的撥補，都會因為這次財劃法修正案掏空中央政府財政而無法執行。

李慧芝強調，今天立院通過的財劃法修正案，比現行版本更修惡，不只再度拉大城鄉差距，也讓中央失去調節能力。

李慧芝表示，行政院版本的財劃法將在最近提出，在財政部等單位研議下，不但城鄉分配會更加公平、地方自治更加強化，更重要的是每一名國人的生活品質也能提升。行政院期待政院版本財劃法送到立法院後，朝野黨團能理性討論審議，若沒有獲得立法院的支持，行政院將會尋求憲法救濟。

更多FTNN新聞網報導

是選票硬？或石頭硬 被罵翻的健保補充保費下一步

退休公平嗎？時力：公教月領5萬 國民年金3千、農保8千

台灣軍購6000億「付錢沒交貨」上國外軍媒！被質疑花大錢卻買上一代戰機

