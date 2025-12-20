又模仿效應！三峽男持雙刀衝加油站 怒喊「維護世界和平」追砍路人遭逮

呂姓男子20日下午持雙刀作勢追砍路人，遭趕來的警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

台北市恐怖攻擊釀成4死11傷悲劇，如今卻出現疑似模仿效應，新北市三峽區32歲呂姓男子20日下午，持雙刀從家中衝出，還作勢追砍路人，並衝入介壽路加油站商店嚇壞員工，警方獲報後立刻趕抵將他逮捕，所幸未造成無辜民眾受傷，全案將依公共危險、恐嚇等罪移送法辦。

呂男20日下午衝出家門時精神狀況不佳，沿路還怒吼「我要維護世界和平」，並持雙刀作勢追砍路人，而後他闖入介壽路某加油站商店，並將不明溶劑淋在桌子上。

三峽警分局獲報後，立即派遣線上巡邏網及偵查隊共10名員警前查處，警方到場時呂男仍拒絕就逮，在壓制時持刀劃傷自己，送亞東醫院救治後已無大礙，待治療後將依公共危險、恐嚇等罪移送。

