又檢出芬普尼！畜牧場複檢「雞蛋、羽毛仍超標」 農業部：全案送檢調

彰化縣文雅畜牧場的雞蛋驗出芬普尼含量超標，近日再度於雞蛋和羽毛中檢出超量芬普尼。彰化縣衛生局提供



日前彰化文雅畜牧場部分批次雞蛋檢出含超量經濟動物禁藥芬普尼，為追查汙染源，近日再度抽驗該案場雞蛋、蛋雞羽毛、飲用水、飼料及農田周圍土壤，結果今日（11/12）出爐，其中雞蛋與蛋雞羽毛再度檢出超量芬普尼。農業部表示，已可確認排除飼料及鄰田汙染，全案將移送檢調偵辦。

芬普尼是我國經濟動物禁藥，不過可用於環境清潔，也是常見的除蟲劑成分，日前文雅畜牧場出產的雞蛋檢出超量芬普尼，相關批次雞蛋已下架回收，並將案場雞蛋溯源標籤全面回收停發，同時自10日起全面移動管制，並啟動逐批採檢。

農業部指出，10日彰化縣府再度到案場採檢雞蛋9件、蛋雞羽毛1件、飲用水水質2件、飼料2件及周圍農田土壤1件，共計15件樣品送中央畜產會檢驗，檢測結果其中一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、蛋雞羽毛含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，飲用水、飼料、周邊農田等都是0檢出。

農業部表示，我國自2017年9月6日起就公告芬普尼列為經濟動物禁藥，違者可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，若造成人體健康危害，最重還可處7年以下有期徒刑；該案場飼主涉嫌違反「動物用藥品管理法」相關規定，除將由彰化縣政府加重裁罰外，全案已移送檢調釐清詳細汙染原因。另為進一步追查汙染源頭，彰化縣府昨日（11/11）也再次至案場採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，後續若有結果就會對外公布。

農業部表示，此案為我國自2022年推動所有洗選蛋逐顆溯源噴印以來，首例藉由雞蛋溯源編碼追蹤到問題蛋品，未來將持續強化雞蛋噴印溯源管理，嚴格把關雞蛋食品安全。

食藥署也強調，文雅畜牧場不符規定的蛋品，一顆也不能出場，食藥署將持續執行市場蛋品監測、堅守食安優先，維護國人健康。

