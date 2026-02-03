又毒駕？凌晨高雄「1車未剎車」撞停等紅燈車輛 警方搜出疑毒品物質

即時中心／林耿郁報導

今（4）天凌晨3點多，高雄市驚傳疑似毒駕車禍案件：一輛白色小客車與藍色廂型車在停等紅燈時，突然遭後方黑色休旅車高速撞上，幸好沒有人員受傷。警方到場後，在黑車上找到疑似毒品的物質，當場將肇事駕駛帶回派出所釐清案情。

今天凌晨3時許，在高雄市民族一路上，有2輛車停等紅燈時，後方一台黑色休旅車竟然全無煞車，直接撞向2台車。事故造成藍色廂型車保桿凹陷、白色自小客後擋風玻璃全碎，至於黑車車頭也毀損、保險桿脫落，所幸沒有人員受傷。

警方到場後，發現肇事的黑車駕駛神情恍惚、不發一語，隨後在休旅車中找到疑似毒品的物質；員警當場將人帶回派出所，要釐清是否又是一起毒駕造成的交通事故。

