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社會中心／綜合報導

新北市三重區三和夜市今天（12）晚間下班尖峰時段，發生毒駕自撞事故！一名男子開車突然精神恍惚，失控撞上路口的電線桿，更嚇人的是，他像"喪屍"一樣癱軟倒地，嚇壞民眾，起身後，對其他人的關心詢問都毫無反應，事後警方驗出，他有吸食K他命。

毒駕男子vs.附近店家：「大哥你是怎麼了。」

白色轎車撞上路邊電線桿，駕駛一臉恍惚。

毒駕男子vs.附近店家：「你是不是有吸煙彈啊。」

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無論怎麼問，駕駛就是沒反應，最後還直接癱軟倒地。

毒駕男子vs.附近店家：「等一下警察會來。」





又毒駕！轎車三和夜市自撞電桿 駕駛如「喪屍」倒地嚇壞民眾

三和夜市毒駕自撞電桿（圖／三重分局）









聽到關鍵字，才趕緊坐起身。

毒駕男子vs.附近店家：「幫你報警了啦，大哥你先熄火。」

附近店家：「過一下子我們想說看一下，先幫他報警，他就下車就倒在地上，然後我就說大哥你怎麼了，然後他沒有講話他就上車。」

附近店家：「剛好有個大哥在拍他，然後他下來就跌倒了，他在晃一直晃就跌倒，然後站起來就一直晃一直晃，後面的人都看到了。」





又毒駕！轎車三和夜市自撞電桿 駕駛如「喪屍」倒地嚇壞民眾

三和夜市毒駕自撞電桿（圖／三重分局）









事發在新北市三重區三和夜市，當時44歲黃姓男子接近傍晚5點，開車開到一半精神恍惚，接著突然失控，自己衝撞路邊電線桿，附近店家民眾見狀都趕緊上前關心，就看他反應怪怪的，事後警方到場一驗，果真有吸食K他命。

長泰所副所長儲孟屏：「警方立即依公共危險罪將其逮捕返所，訊後移送新北地檢署偵辦。」

囂張毒駕還導致自撞意外，最後狼狽送辦。





原文出處：又毒駕！轎車三和夜市自撞電桿 駕駛如「喪屍」倒地嚇壞民眾

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