又洗臉！國民黨才喊「還沒審何來刪減」 美參議員蓋耶哥批藍白擋軍購

記者陳思妤／台北報導

美國參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）1月才率團訪台（圖／取自總統府）

藍白封殺8年1.25兆國防特別條例，民眾黨團自提版本大砍上限到4千億。美國參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）3日重話發聲，對台灣在野黨大幅刪減國防預算感到很失望。對此，國民黨團喊冤稱未進行任何審查何來刪？不過，美國民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）日前訪台時才被爆當面洗臉拿出錯誤數據的民眾黨立委劉書彬，他稍早也發文指出此時杯葛台灣國防預算的風險，盼立法院重新考慮。

儘管AIT美國在台協會處長谷立言日前罕見重話表態，「自由不是免費的，美國不應獨自承擔，美國只能在盟友自力自助下提供協助」，但藍白仍在程序委員會10度封殺8年1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，連付委審查都不讓。並在上個會期的最後一個工作日，再度擋下政院版國防特別條例，只讓民眾黨團上限4千億的版本付委。而國民黨副主席蕭旭岑也率團在昨天於北京和中國共產黨展開國共智庫論壇。

維克3日在社群平台X分享新聞，重話表示，看到台灣立法院的反對黨大幅刪減賴清德的國防預算，「我感到很失望」。對此，國民黨團書記長林沛祥稱，外界將立法院尚未開始全面審查之預算程序解讀為「已刪除」或「大幅減項」，均屬誤會或過度解讀，民眾黨團版軍購條例，雖於日前付委，未進行任何審查，並無最終定案，何來「刪減」之說？

不過，美國民主黨參議員蓋耶哥4日也看不下去，在社群平台分享新聞直指，現在絕非削弱台灣防衛的時機，削減國防預算會損害對關鍵武器系統的投資，面對中國的威脅不斷加劇，台灣立法院應該重新考慮。

值得一提的是，蓋耶哥在今年1月下旬才訪台。劉書彬日前被爆出拿著錯誤數據當蓋耶哥的面批評稱「美國過去對台軍購中，有超過 300億美元還沒完成交付，不小比例跟 F-16V戰機有關」，結果遭到當場洗臉說，「F-16V 的延宕是因為引擎和供應鏈問題，不用自己腦補，幻想成是『台美關係鬆動』」。

劉書彬日前被爆當蓋耶哥的面拿出錯誤數據質疑軍購，結果被當場洗臉（圖／翻攝自劉書彬臉書）

