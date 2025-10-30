又濕又冷還可能有颱風？北台今晚變天一路冷到下週 熱帶系統恐週末發展成颱風

受鋒面與東北季風影響，今晚起北台灣天氣轉為濕冷。（示意圖／李宗明攝）

北台灣又要迎來變天，根據中央氣象署與氣象專家觀察指出，隨著鋒面於今（30日）晚間報到，加上東北季風增強，北台灣將再度轉為濕冷氣候，預估此波天氣將持續至下週一。同時，氣象觀測亦發現，菲律賓東方海面至關島附近的熱帶系統有逐漸發展為颱風的趨勢，未來路徑與影響仍待觀察。

中央氣象署指出，今晚起北台灣天氣轉變明顯，大台北東側、基隆北海岸及宜蘭、花蓮地區預期將有局部短暫雨，桃園、竹苗山區、台東及恆春半島也可能出現零星降雨。中南部山區在午後時段也有降雨機會，其他地區則以多雲為主。氣溫方面，北部與東半部在週五起明顯轉涼，高溫降至24至25度，低溫約20度，整體氣溫落差大，提醒民眾注意保暖。

廣告 廣告

氣象專家賈新興指出，自10月31日至11月5日，東北季風影響持續存在，北部與東部地區降雨機率偏高。31日北海岸、基隆、新北等地可能出現零星短暫雨，午後宜花東山區也不排除降雨。11月1日至2日，新北山區及宜花地區仍有零星雨勢，南部山區午後亦有降雨潛勢。11月3日至5日，從竹苗以南到東半部亦有分布不均的降雨現象，尤其4日夜間到5日上午，華南水氣將進一步影響桃園以北及宜蘭地區，預期降雨範圍擴大。

此外，氣象社群平台「天氣風險」亦表示，目前數值模式顯示，11月初在菲律賓東方海域有可能出現熱帶氣旋發展，該系統一旦成形，可能演變為今年第XX號颱風（註：實際編號待官方命名），不過目前預測其移動路徑變數仍大，尚需密切追蹤最新動態。

週末至下週初，台灣將連續受濕冷天氣籠罩，週中更可能面對颱風變數，建議民眾持續關注氣象單位發布的最新預報，並適時調整衣物與出行規劃。

東北季風增強，大台北東側與東部地區降雨機率提高，未來幾日將持續濕涼天氣。（圖／中央氣象署提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

粿粿爆出軌風波！ 網挖出「范姜彥豐4大條件」：完勝王子

王子婚變風暴延燒！屈中恆18年前就警告 他神預言全場驚呆

控訴粿粿出軌王子！范姜彥豐時隔一天再發聲 黑底白字文求情