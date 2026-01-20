又濕又冷！今本島平地最低溫9.3度 高山有望降雪

即時中心／林耿郁報導

今（21）天強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；西半部及宜蘭低溫只有11至13度，花東為15至16度，尤其今天清晨及夜晚，台南以北、宜蘭、花蓮及金、馬局部地區，有10度以下氣溫發生的機率，農漁養殖業請慎防寒害，使用瓦斯熱水器具應注意通風，避免一氧化碳中毒。

據氣象署資訊，今天全台平地最低溫出現在馬祖的7.3度；本島平地最低溫出現在新北市富貴角、雲林古坑荷苞村的9.3度。山區方面，玉山零下6.7度、雪山圈谷-5.4度，合歡山頂-4.5度。預測白天北部及宜蘭高溫僅13、14度，花東約18、19度，中南部高溫約20、21度。

降雨方面，由於水氣偏多，基隆北海岸及大台北山區，有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多。若低溫與水氣配合，三千公尺以上及北部、宜蘭兩千公尺以上高山有零星降雪機率。

離島天氣：澎湖陰天，14至16度，金門晴時多雲，8至14度，馬祖晴時多雲，7至11度。

東北風明顯偏強，台南以北、基隆北海岸、花、東及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區，有平均風6級以上、陣風8級以上發生，恆春半島甚至有平均風9級以上、陣風11級以上發生機率；另外，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，沿海及空曠地區活動應注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日強烈大陸冷氣團影響，環境風場為偏北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，雲嘉南沿海地區短時間可能達「橘色提醒」等級。

