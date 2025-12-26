又濕又冷！北北基宜大雨特報 一路下到明天

受到大陸冷氣團及東北季風影響，北台灣又濕又冷，氣象署發布大雨特報，提醒今(26)日基隆北海岸及台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意。

4縣市大雨特報。（圖／中央氣象署）

氣象署提醒，今(26日)冷氣團及中高層水氣持續影響󠀠，各地雲量偏多，北東、山區容易下雨，中南部也有飄雨機會󠀠，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區降雨時間長，留意局部大雨󠀠。

