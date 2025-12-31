又熊襲？東京近郊林道驚見男屍「頭骨裸露、臟器缺失」疑遭啃食

日本東京都奧多摩町小川谷林道30日下午發現一具男性遺體，遺體呈現嚴重損傷狀態，不僅頭骨裸露、腹部嚴重受損，還有部分臟器缺失，警視廳研判可能遭到野生動物襲擊。

東京都奧多摩町小川谷林道發現一具男屍疑遭啃食。（圖／NNN）

綜合日媒《NNN》、《TBS》報導，30日下午2時左右，一名正在登山的男子在奧多摩町日原的小川谷林道發現一具遺體，立即撥打110報案，通報內容為「發現疑似被動物啃食、內臟缺失的遺體，可能是男性」。救護人員趕抵現場後，當場確認死亡。

根據警視廳調查，遺體腹部等部位有激烈損傷痕跡，部分臟器缺失，頭部骨頭外露。死者身著輕便服裝，衣物部分破損，現場未發現可供辨識身分的隨身物品。

警視廳表示，從遺體狀況研判，不排除遭到野生動物襲擊的可能性，目前正積極進行身分確認作業，同時調查死亡經過。

據悉，男子陳屍地點位於知名觀光景點日原鍾乳洞數公里外的林間道路上。警視廳31日派員在現場周邊進行搜索，擔心熊類等野生動物可能對民眾造成危害，已呼籲附近居民避免進入該區域。

由於通報內容提及「動物啃食痕跡」，加上遺體損傷程度嚴重，警方高度懷疑此案與野生動物攻擊有關。目前正透過多方管道確認死者身分，並持續調查確切死因。

奧多摩地區山林茂密，野生動物出沒頻繁，今年8月底傳出有熊出沒，引發當地居民擔憂不已，並指出這狀況是75年以來首次出現。日本警方特別提醒民眾前往山區時應格外小心，避免單獨行動。

