又爆代刀！高雄名院長讓廠商「動刀3年」 衛生局開罰百萬

博田醫院院長謝榮豪坦承自2020年起允許醫材商進入手術室協助操作。（圖／翻攝自博田國際醫院官網）

台中榮總神經外科醫師涉嫌默許無照醫材商進入手術室執刀遭移送地檢署後，高雄博田國際醫院也傳出類似爭議。今（4）日晚間，衛福部發布懲處措施，裁處博田醫院與院長謝榮豪各新臺幣50萬元罰鍰，並將全案移送地檢署偵辦。

根據《上報》與衛福部醫事司副司長劉玉菁受訪內容指出，衛生單位接獲爆料後前往博田國際醫院調查，查證結果顯示，2023年10月5日謝榮豪在執行一例8旬女性椎間盤手術時，讓醫材廠商人員進入無菌區域，獨自待在手術台附近約30分鐘。影片畫面中，除了主刀醫師、手術助手與護理人員外，有一名未取得醫師資格的廠商人員在手術台旁執行疑似醫療相關操作。

衛福部指出，若醫材公司人員僅需提供技術建議，應採用如站在遠處或使用雷射筆等方式，而不應進入手術無菌區或接觸病患身體，更不能執行醫療行為。此次事件遭質疑「代刀」，且疑似長達3年之久，引發衛福部進一步調查。

衛生局依《醫療法》第108條規定，對博田國際醫院處以最高罰鍰新台幣50萬元；對謝姓醫師違規部分則依《醫師法》開罰最高50萬元，並暫停其手術排程1個月，以利進一步釐清相關事證。涉案的醫材商人員亦將移送司法機關偵辦。

衛福部醫事司劉玉菁表示，衛福部將參考台中榮總案件處理模式，協同地方衛生單位蒐集相關資料並持續追查。若發現有違反《醫師法》的少醫行為，將移送檢察機關偵辦，並啟動重點評鑑項目，即時追蹤醫療機構相關執行狀況。

依據《醫師法》第28條規定，未取得合法醫師資格執行醫療業務者，最高可處6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科新台幣30萬元以上至150萬元以下罰金。另依同法第28條之4規定，醫師若聘僱或容留違規人員執行醫療業務，處新台幣10萬元以上至50萬元以下罰鍰。

此外，依《醫療法》第108條規定，醫療機構如果容留違反醫師法規定之人員執行醫療業務，除可處新台幣5萬元以上至50萬元以下罰鍰外，還可視情節對違規之診療科別或部分或全部門診、住院業務處以1個月以上至1年以下停業處分，甚至廢止開業執照。

衛福部並表示，將盡快研訂手術室作業指引，改善現行管理機制。至於是否全面普查全國醫院，劉玉菁認為考量現有人力與效益評估，暫無普查計畫，但呼籲民眾如有相關檢舉，可立即提出，以利衛生單位快速查處。

