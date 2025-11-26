又爆啦啦隊性騷！ 廉世彬傳被黃姓經紀人長期性騷

生活中心／綜合報導

樂天女孩韓援三本柱之一的廉世彬，今年三月風光來台，目前正與球團洽明年球季續約一事，沒想到卻爆出她長期遭受韓籍黃姓經紀人的性騷擾，包括工作中發生肢體接觸，沒有邊界感，甚至到需要求助身心科的地步。對此，樂天球團回應，未來我們會持續與廉世彬的台灣經紀團隊保持聯繫，並在工作範圍內給予必要的支持與關懷。

白皙皮膚，姣好身材，穿著樂天桃猿球衣，在舞台上大跳球員應援曲，讓粉絲們看得目不轉睛。樂天女孩廉世彬(3.7)：「大家好，我是廉世彬，見到你們很高興。」樂天女孩韓援三本柱之一的廉世彬，今年三月風光來台，但現在卻被爆出，長期遭到韓籍黃姓經紀人性騷擾，甚至嚴重到需要掛身心科看醫生。

樂天女孩廉世彬。（圖／民視新聞）

廉世彬的台灣經紀人高偉凱發文痛批，為什麼你的人都留不住，你以為你很專業，跟緊緊照顧她，問題人家當你是變態啊，煩到所有人都要去看醫生了。知情人士更爆料，該名韓籍經紀人的性騷擾惡狀，包括工作時毛手毛腳，毫無肢體邊界感，只要廉世彬出席活動，就會近距離緊貼著，有意無意的肢體碰觸。一開始廉世彬有試著多次反應，但對方依舊置之不理，導致廉世彬心理狀態，徹底崩潰。

樂天女孩廉世彬。（圖／民視新聞）

樂天女孩廉世彬：「等你喔，掰掰，我愛你。」樂天球團回應，未來會持續與世彬的台灣經紀團隊保持聯繫，並在工作範圍內給予必要的支持與關懷，只是適逢洽談明年球季續約之際，性騷擾事件爆發後，三本柱能否再度合體，恐怕會打上問號。





