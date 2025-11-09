又爆大規模空襲！烏克蘭2核能變電站受損

俄羅斯自上（10）月30日起連續多日對烏克蘭全國能源與基礎設施發動密集空襲與無人機攻擊。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 根據《路透社》與《基輔獨立報》報導，俄羅斯自上（10）月30日起連續多日對烏克蘭發動密集空襲與無人機攻擊，目標鎖定全國能源與基礎設施，其中包括多座為核電廠供電的變電站。烏方指控俄羅斯此舉是「蓄意危害歐洲核安全的恐怖行為」，並呼籲國際社會強化制裁。

據《路透社》報導指出，俄軍於10月30日深夜發射超過650架無人機與50枚飛彈，集中打擊烏克蘭中部、西部及東南部能源設施，造成至少7人死亡，其中包括一名7歲女童，另有數十人受傷。烏克蘭防空部隊雖成功擊落592架無人機與31枚飛彈，但多地電力與供水系統仍嚴重受損。

廣告 廣告

烏克蘭總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）在 Telegram 上發文表示：「俄羅斯的目標是讓烏克蘭陷入黑暗，我們的目標是守住光明。」她強調，俄羅斯刻意在冬季前摧毀能源系統，企圖使烏克蘭人民受凍，並呼籲盟國提供更多防空系統及對俄羅斯實施更嚴厲的制裁。

《基輔獨立報》則在昨（8）日報導指出，俄軍當晚再度出動45枚巡弋與彈道飛彈及逾450架無人機，針對赫梅尼茨基（Khmelnitskyi）與瑞夫尼（Rivne）兩座核電廠供電變電站發動攻擊。烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）批評這是「經過精密策畫的襲擊」，強調「俄羅斯正蓄意危害歐洲的核安全」，並呼籲國際原子能總署（IAEA）理事會召開緊急會議，要求包括中國與印度在內的能源進口大國「對俄羅斯施壓，制止這種核恫嚇行為」。

根據《路透社》後續報導，IAEA於10月31日發布聲明，證實烏克蘭南部及西部兩座核電廠在攻擊後，一度失去外部電力供應，瑞夫尼核電廠甚至被迫降低兩座反應爐的功率。該機構警告：「對民用能源設施的蓄意攻擊，不僅違反國際人道法，更帶有核恐怖主義的特徵。」

烏克蘭國營電網公司 Ukrenergo 則宣布在多個地區實施緊急限電措施，首都基輔停電長達12小時。能源部長赫林丘克（Svitlana Hrynchuk）形容這是自2022年戰爭爆發以來「規模最大、最直接的能源攻擊之一」。

烏克蘭總統澤連斯基在當晚的視訊演說中強調：「每一次針對平民與能源設施的攻擊，都必須以制裁作為回應，不能再有例外。」他呼籲歐洲盟國與G7進一步封鎖俄羅斯能源出口，防止俄羅斯以能源作為戰爭武器。

俄羅斯國防部則宣稱，此次行動「針對烏克蘭軍工設施」展開，否認攻擊平民或民用基礎設施。然而，《基輔獨立報》指出，兩座核電廠雖仍在烏克蘭監管與IAEA監督之下，但其周邊的頻繁軍事活動已使歐洲核安全風險大幅升高。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普稱俄烏戰爭有望結束 若再會普丁仍希望在匈牙利

（影）烏軍濃霧中擊退俄軍滲透! 紅軍城激戰重創俄軍 還從「這裡」發動反攻