又爆密醫進手術房！高雄博田遭檢舉 衛福部回應了

台中榮總涉嫌讓無照醫療器材廠商進入手術房操刀的爭議尚未落幕，高雄博田國際醫院今（4）日又被媒體爆出疑似發生相同情形。對此，衛福部緊急回應，已發函高雄市衛生局啟動調查，強調將「蒐證到哪裡、處分到哪裡」，並著手研訂全國適用的手術室管理指引，但直言目前不會進行全國醫院大清查。

衛福部醫事司副司長劉玉菁晚間接受媒體聯訪表示，針對近期接連傳出醫院疑似讓無照人員進入手術房操刀的案件，只要接獲檢舉，衛福部都會要求地方衛生局以最快速度查處。她指出，像台中榮總案，地方衛生局即在隔日派員前往蒐證。

劉玉菁也說，衛福部將比照台中榮總的處理模式，啟動醫院評鑑的重點評鑑，針對相關醫院重新檢視手術室管理與人員進出規範，確保病人安全。

至於外界關注是否會進一步進行全國醫院大清查，劉玉菁直言，全面普查不僅效益有限，地方衛生局也缺乏足夠人力，衛福部並不希望對醫院造成過度行政干擾。不過，她強調，在行政管理上，只要有任何一家醫院被檢舉，相關單位都會立即介入調查，並同步推動制度面改革，補強手術室管理漏洞。

