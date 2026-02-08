又爆富商偷吃小三 李怡貞談1原因「改勸正宮退讓別離婚」

律師李怡貞去年爆料某位啦啦隊女神私下介入已婚富商家庭，不僅吃墮胎藥，還將藥物放在富商家裡、內褲放在對方家客廳曬，行為囂張，引發軒然大波；最近她再上節目，爆料有名富商吃窩邊草，和女特助搞婚外情，正宮跑來找她希望可以提告、離婚，但因一理由，李怡貞反而勸她別離婚。

李怡貞最近上《震震有詞》，開場便說女追男隔層紗，小三其實什麼手段都不用動，只要裝可憐、默默支持，正宮反對的，小三都喊支持、順從男方的意，就很容易順利介入別人家庭。她回憶先前遇過一個案例，富商為了開拓自己事業本來打算要對外借錢，正宮極力反對，特助知道之後就開始動手幫富商借錢，最後得到富商的心，發展出不倫戀。

李怡貞說，正宮發現富商外遇特助後，還到公司去告訴特助富商其實欠娘家很多錢，以為會讓特助知難而退，沒想到特助更心疼富商，更努力幫富商去跟銀行聯絡，成為公司的地下老闆娘，多年過去，正宮忍不過去，決定請律師提離婚，李怡貞看了財報後，發現富商的公司真的有在賺錢，便反勸正宮：「妳這樣搞下去，妳到時候可能真的會讓地下老闆娘變成正宮老闆娘」，李怡貞便出招，讓特助主動願意離開富商。

後來正宮決定只告特助侵害配偶權，還將提告狀寄到特助南部老家，先讓特助的父母知道此事，還刻意開價索賠上千萬，接著又刻意帶點心去富商公司宣示主權，冷落特助，連富商都因為正宮只告特助，有意切割，特助感覺自己變成「棄子」，在失去愛情和家人的壓力下主動離職，李怡貞最後提議正宮和特助和解，才順利結束整個案子，讓正宮不至於人財兩失。

