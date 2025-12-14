又爆爭議！控化妝品店強迫推銷「絲瓜水」 退貨遭刁難

民眾指控遭強破推銷絲瓜水，事後想拿回店裡刷退，卻遭到店員刁難。（圖／翻攝自爆料公社）





台北一家化妝品公司先前就頻頻爆出推銷爭議，又有民眾指控遭強破推銷絲瓜水，事後想拿回店裡刷退，卻遭到店員刁難，當場吵了起來。

遭強制推銷民眾vs店員：「（你這樣我們很麻煩），這個是消保法所規定的訪問交易，你們不行使訪問交易就不用這樣，（如果說你不要，我們也不會勉強不是嗎）。」

男子在櫃檯前與店員爭論不休，想要退貨卻頻頻遭到店員推託。

遭強制推銷民眾vs店員：「都遇到你這種人的話，人家老闆不是很衰嗎，（對啊消費者遇到你們這種人也很衰）。」

事發就在台北街頭，男子女友疑似遭到知名化妝品公司在街頭強制推銷絲瓜水，沒想到事後想退費卻困難重重，直到最後男子搬出法條才成功刷退。

男子表示還有揹書包的學生也正在被推銷，不過這家化妝品業者先前就常因為在街頭強制推銷鬧上新聞版面，這回再爆爭議，也難免讓品牌形象大打折扣。

