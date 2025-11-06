又爆爭議！醫師林思宏吃燒肉嫌隔壁太吵 揍人還嗆「我是禾馨集團」

禾馨集團前營運長林思宏。資料照。讀者提供



禾馨醫療集團前營運長、婦產科主治醫師林思宏又傳爭議，今年2月他在台北市一家韓式燒肉店用餐時，疑不滿鄰桌4名客人講話聲音太大，竟掐住其中1人脖子、還揮拳頭打人，口中飆罵「幹X娘」等不雅字眼，甚至嗆聲「我是禾馨集團的」。台北地檢署偵辦期間，雙方達成和解、被害人撤告，最終不起訴處分。

細數林思宏爭議事件，他2021年被控造假名冊，讓非醫事人員施打COVID-19疫苗，被依偽造文書罪判拘役120天，得易科罰金、緩刑2年定讞；2022年指示旗下5家診所偽造產婦診斷證明，協助孕婦詐領6700萬元保險金，全案仍在台北地院審理中。

2023年，林思宏因酒駕被逮，酒測值高達0.62毫克，士林地院判刑3個月、得易科罰金、緩刑2年，並須向公庫支付20萬元及提供30小時義務勞務，他為此宣布辭去禾馨集團所有行政管理職位。

然而，林思宏今年又捲入毆打事件。不起訴書指出，事發在2月9日晚間8時許，林思宏前往大安區市民大道一家燒肉店消費，因音量問題與鄰桌4名客人爆發爭執，林思宏不滿上前掐住一名男子頸部，並用拳頭毆打另一名男子臉部，口中還不斷罵著三字經，更宣稱自己是「禾馨集團、禾馨診所的人」。4名被害人事後提告傷害、恐嚇及妨害名譽等罪，檢方偵辦時，雙方就傷害及公然侮辱部分達成和解；至於嗆聲「我是禾馨集團的」這句話，檢方認為難構成恐嚇，因此不起訴。

