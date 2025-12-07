又爆賴瑞隆兒涉霸凌 議員預言1狀況：民進黨南二都選情會很慘

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆的8歲兒子遭爆在學校霸凌多位同學。台南市長之戰，則是綠委林俊憲、陳亭妃兩人競爭。新北市議員陳世軒認為，民進黨如果沒有辦法快速整合，而且定於一尊，民進黨台南、高雄選情會很慘。

陳世軒6日在中天《週末大爆卦》節目中表示，這一屆面對2026地方選舉，整個南台灣民進黨選舉可說一塌糊塗，其實基本上沒有實質的市政內容，討論的卻是綠委林岱樺碰到官司，從民調最高被打下來，然後現在還有賴瑞隆的事情，所有整個南台灣的選舉，都是這種奇怪怪的新聞，也沒有看到正面的政見或市政上的願景討論。藍委謝龍介跟柯志恩這兩個月真的坐在旁邊吃瓜，看著他們在搞這些事情。這件事情對民進黨的殺傷力很大，民眾會認為你們在幹什麼嘛。

陳世軒接著表示，這一屆民進黨地方初選，再這樣玩下去，他們不死，也剩半條命，因為太難看了，而且真的刀刀見骨。如果現在打成這樣了，殺招出來，還得了，殺到後面是骨牌效應，恐會兵敗如山倒，從南台灣倒回北台灣。如果是中間選民在看他們在搞這些名堂，可能會覺得沒有營養、非常淺碟，認為你們到底在選市長，還是在玩扮家家酒。

陳世軒指出，綠營到後面心情可能會變憂鬱，認為怎麼會搞成這個樣子，到後面當然投票或者是動員的力道，就會有很大的差別。所以對民進黨來說，如果沒有辦法快速整合而且定於一尊，有正面的選舉，以及對台南、高雄的願景，民進黨接下來會很慘。

