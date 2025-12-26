又爆隨機攻擊！ 前科男持利器攻擊傷婦 衝超商大鬧

苗栗縣 / 綜合報導

又發生隨機攻擊事件！在苗栗市有一名有毒品前科的男子，昨(25)日先持利器攻擊一名婦人，造成對方左側腰部受傷，所幸沒有穿刺到體內，但是婦人還是受到嚴重驚嚇。之後男子還步行到超商，又作勢攻擊店員，結果自己失去平衡摔倒2次，警方獲報趕到現場壓制嫌犯，並將人戒護就醫，全案依傷害、恐嚇等罪嫌送辦。

警方說：「現在對你實施保護管束。」員警分工合作壓手壓腳，將男子壓制在地，還拿開他手旁的利器丟到一旁，就怕出差錯發生見血意外，因為這名男子在這之前，拿刀無差別攻擊威脅民眾。

嫌犯昨日傍晚拿著利器經過超商，先砸民眾的車後，大搖大擺走進超商，作勢攻擊店員讓對方嚇壞了，一度跑離櫃台，而男子當場重心不穩先倒了下來，之後站起身又往裡面走，最後倒在地上，目擊者回想驚險過程餘悸猶存。

目擊者說：「(利器)有這麼長，刀柄跟刀身加起來，就差不多這麼長，因為停紅燈，有車子被敲，綠燈，那個人快速(開)離了，(不敢進家門)我就跑到中醫院去躲藏了。」而持利器大鬧超商前，他還無差別攻擊一名婦人。

遭攻擊婦人VS.記者說：「他直接進來店裡，刀尖(刀尖弄到你)，驚訝還有受傷手拉傷。」根據了解，嫌犯持的利器，一般用於農作可以砍草，當天先在源林街攻擊婦人，造成對方左側腰部有頓挫傷，雖然沒有穿刺傷但還是受到嚴重驚嚇，所幸就醫後沒有大礙，約7分鐘後，再到超商作勢攻擊店員，所幸店員及時閃避沒有受傷。

根據警方調查，嫌犯是毒品列管人口，苗栗縣警苗栗分局副分局長徐文明說：「將持刀男子壓制逮捕，戒護就醫。」警方戒護男子送醫，也將依傷害、恐嚇罪嫌，將他移送苗栗地檢署偵辦，並建請羈押避免再犯。

