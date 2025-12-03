又爆! 水管修復僅1日 銅鑼中平大橋再現水瀑

中部中心／邱俊超 苗栗報導

苗栗鯉魚潭水庫供應銅鑼鄉的自來水管，1日下午，中平大橋段的管線破管，自來水像噴泉一樣宣洩，2日緊急修復，結果才一天不到，3日又傳出再度爆管！台水公司派員趕赴處理。管線爆了又爆，到底怎麼回事？

水嘩啦啦狂噴，1日下午苗栗銅鑼鄉中平大橋段的自來水管線破管，是鯉魚潭水庫供應銅鑼鄉中平村及公館鄉自來水的主幹管，台水方面才緊急調配，降低用戶影響，4戶限水。2日緊急修復，沒想到3日又爆管！

廣告 廣告





又爆管! 銅鑼中平大橋爆管僅修好1天再現水瀑

1日下午苗栗銅鑼鄉中平大橋段的自來水管線破管 才修好１天又爆管（圖／民視新聞）









這回水花噴得沒前一日瘋狂，但才剛修好不到一天，銅鑼鄉民代表徐裕逢就接獲熱心民眾反應，同一個地點道路上又積水，到現場一看，橋邊管線處已經在噴水。當下向台水反應，得到回覆是修復通水後，怕管內水壓過大於是進行放水減壓所流放，產生積水，但越看越不對勁，這水注的狂噴與上次爆管根本同一個位置。





又爆管! 銅鑼中平大橋爆管僅修好1天再現水瀑

苗栗銅鑼鄉中平大橋段的自來水管線又破管 台水：可撓管鬆脫 等待管材期間先加強固定（圖／民視新聞）









水管爆了又爆！台水方面指出，再次爆管的原因是原本橋墩使用防震的可撓管已經鬆脫，需要等待材料，先用別的材質替代，可能是替代材料沒有鎖好導致爆管，正進行調度管材，將加強固定處理。





又爆管! 銅鑼中平大橋爆管僅修好1天再現水瀑

1日下午苗栗銅鑼鄉中平大橋段的自來水管線破管 才修好１天又爆管（圖／民視新聞）









原文出處：又爆管! 銅鑼中平大橋爆管僅修好1天再現水瀑

更多民視新聞報導

水瀑狂噴! 鯉魚潭40公分過橋管破 台水急調度搶修

又是基隆！再發現新污染物 3天後暖暖區恐預防性停水

桃園傳「水質異常落髮」謠言！市府、台水聯合澄清：經監測均正常

