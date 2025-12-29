又現張文分身？網路貼文號召「孤狼」 男子悲慘下場曝光

近日，一名新北籍黃姓男子因在網路上發文祭奠台北車站隨機殺人事件犯嫌張文，並鼓吹「孤狼行動」，遭屏東縣警方逮捕並帶回南部偵辦。警方表示，該名男子的言論可能引發模仿效應並造成社會恐慌，已依妨害秩序、恐嚇危害安全等罪嫌將其移送檢方。雖然該男子最終以8萬元交保，但未來必須定期向指定派出所報到，並因此案南北奔波應訊。

網路祭奠張文還號召孤狼，男子新北發文，遭屏東警北上逮捕。（圖／TVBS）

隨著跨年將至，警方對各類恐攻訊息的監控更加嚴密。屏東縣警方在網路巡邏時，發現一名居住在新北的34歲黃姓男子於12月25日在網路平台發布了一篇引人爭議的貼文。該貼文內容包括「孤狼不止，張文不死」、號召其他「孤狼」行動，並向張文表達「一路好走」，甚至希望對方能「託夢訴苦」等內容。

屏東縣里港警分局偵查隊長陳賜明表示，他們發現某帳號在社群軟體公開張貼推崇日前台北車站恐怖攻擊犯嫌的文章，並將該犯嫌比喻成「孤狼者」，意圖合理化犯嫌隨機殺人行為。基於此，警方特地從屏東北上逮人，將黃姓男子帶回偵辦。

警方調查發現，這名黃姓男子沒有固定工作，自稱是軍事迷，並表示因聽聞張文曾在軍中遭受霸凌，才會發文表達支持。然而，他的言論已觸犯法律，被警方鎖定。

陳賜明強調，此類言論可能引發民眾模仿學習，並造成社會恐慌，因此全案已依涉嫌刑法妨害秩序、恐嚇危害安全等罪嫌，移送台灣屏東地方檢察署偵辦。

無業黃男網路貼文，雖然八萬元交保，但除了得定時報到，還得南北奔波開庭。（圖／TVBS）

雖然黃姓男子最終獲准以8萬元交保，但他必須定期向指定的派出所報到，未來還需要為檢方傳喚或開庭而南北奔波，為自己衝動的行為付出代價。這起案件也再次提醒民眾，網路言論仍需謹慎，不當言論可能觸法並帶來嚴重後果。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

