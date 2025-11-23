又現無人機騷擾！荷蘭機場暫時關閉 防長：已採取相應措施

荷蘭國防部長布雷克爾曼斯（Ruben Brekelmans）在 X 上發文稱，由於多次發現無人機，荷蘭南部愛因霍芬機場（Eindhoven airport）於當地時間22日晚間暫停數小時。布雷克爾曼斯表示，機場在晚上 11 點左右恢復營運，關閉約兩個小時。

荷蘭 愛因霍芬機場因無人機而關閉約2小時。（圖／PIXABAY）

布雷克爾曼斯表示：「國防部已採取相應措施。出於安全考慮，無法透露更多訊息。」

與此同時，荷蘭國防部22日稍早表示，荷蘭軍方21日晚間才對在愛因霍芬東北約 40 公里的沃爾克爾空軍基地上空發現的無人機開火。

報導指出，愛因霍芬機場既是民用機場也是軍用機場，當被問及無人機的來源是否明確時，國防部沒有發表任何補充評論。

近幾個月來，無人機和其他空域入侵行為對歐洲各地造成了相當大的混亂。9 月，20 多架俄羅斯無人機進入波蘭領空，3 架俄羅斯軍用飛機侵犯愛沙尼亞領空 12 分鐘。

從那時起，許多來源不明的無人機飛行擾亂了歐洲的空域運作。歐盟委員會主席馮德萊恩稱這些入侵行為是「混合戰爭」。

