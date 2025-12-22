又現犯罪預告！揚言「在捷運引爆炸彈」 高捷維安再升級

即時中心／温芸萱報導

繼日前嫌犯張文在北捷台北車站、中山站投擲煙霧彈、縱火並持刀砍人後，網路上再傳恐嚇訊息。有民眾預告將在捷運系統放置炸彈，並余今（22）日下午13時30分引爆，但未指出確切車站，全台與捷運共構車站皆全面戒備。對此，高雄分局指出，以聯合站務人員檢查，目前站區及列車安全巡檢均無異常，呼籲民眾勿散布不實訊息，若發現可疑人事物應立即報案，共同維護搭乘安全。

自日前嫌犯張文在北捷台北車站、中山站一帶投擲煙霧彈、縱火，並持長刀隨機砍人後，社會人心未平，網路上接連出現恐嚇留言。今日再傳出捷運系統收到炸彈威脅訊息，有民眾揚言將於下午1時30分在捷運系統內引爆炸彈，由於並未指明地點，全台捷運相關單位全面提高警戒。

鐵路警察局高雄分局也說明，接獲有民眾於網路留言聲稱將在捷運站放置炸彈，但未指明站點，鐵警隨即聯合台鐵高雄車站及其他捷運共構車站站務人員，進行站區與列車安全巡檢，目前均未發現可疑人員或物品。

鐵警表示，後續仍將持續加強巡查，並與高雄市政府警察局等相關單位橫向聯防，確保大眾運輸安全。警方也呼籲，民眾切勿散布不實或恐嚇訊息，以免造成社會恐慌，並可能涉及法律責任；如發現可疑人、事、物，請立即撥打110，或通報站區鐵警與站務人員，共同守護旅運安全。

鐵警聯合台鐵高雄車站及其他捷運共構車站站務人員，進行站區與列車安全巡檢。（圖／鐵路警察局高雄分局提供）

鐵警聯合台鐵高雄車站及其他捷運共構車站站務人員，進行站區與列車安全巡檢。（圖／鐵路警察局高雄分局提供）

