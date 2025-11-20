又禁日本水產 美駐日大使轟中國：威壓手段成惡習

日本首相高市早苗近來因「台灣有事」發言，遭北京反制。美聯社



日本首相高市早苗近日提及「台灣有事」言論，日中關係惡化，北京連續啟動反制措施，陸續宣布暫停日本水產、牛肉進口。美國駐日大使葛拉斯（George Glass）今（11/20）日發文，直斥中國政府「訴諸威壓手段已成難以戒除的惡習」，並強調美國將再度像先前一樣，支持盟友日本。

葛拉斯在X轉發《日經新聞》相關報導指出，中國以政治施壓作為外交工具並非首次，「上一次中國不當禁止日本水產進口時，我們美國選擇支持日本。這次也一樣，我們會繼續支援盟國日本。」迅速引發各界關注，被視為美方對中日緊張局勢的最新立場。

事實上，自中日因「台灣有事」言論爆發外交矛盾後，葛拉斯已連續數日發文，多次點名批評北京，包括暗指中國自身行為反而強化美日同盟、強調美方對台海和平穩定的承諾，以及重申支持日本的決心。

北京日前因高市言論激烈反彈，駐大阪總領事薛劍甚至發表「斬首高市」的恐嚇性言詞，再度引爆輿論。葛拉斯10日就批評，稱薛劍「再度露出本性」，並指其過去曾以不當言論比較以色列與納粹德國，如今又威脅日本首相及人民。

對於中國近來以「好鄰居」自居的外交用語，葛拉斯也毫不留情地反問：「中國政府總把『好鄰居』掛在嘴邊，實際情況卻完全不是如此。是時候以行動展現什麼是真正的好鄰居。」

此外，針對中國海警船16日駛入釣魚台（日稱尖閣諸島）周邊海域，葛拉斯也發文指出：「美國對日本防衛的承諾堅定不移，其中包含尖閣諸島。中國海警船再多的編隊行動，都不會改變這一事實。」強調美日安保條約適用於領土問題。

葛拉斯甚至於15日以反諷方式，在社群平台上傳一張耶誕卡片致謝中國駐日大使吳江浩與駐大阪總領事薛劍，稱「感謝二位為加深堅不可摧的日美同盟所做的努力」，引發外界熱烈討論。

