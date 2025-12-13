又站錯邊？柯建銘稱「沒有不副署空間」 多數綠委反對

在野黨推動多項爭議法案引發憲政僵局，民進黨內部浮現不執行、不副署法案的討論聲浪。總統兼任民進黨主席賴清德12日與51位黨籍立委舉行便當會，黨團總召柯建銘認為「沒有不副署的空間」，但多數立委持相反意見，認為「不副署」方式可行，傾向由財劃法作為首例，讓閣揆扛起政治責任，避免基層公務員被迫承擔不執行的壓力。

民進黨團總召柯建銘。（圖／中天新聞）

根據《ETtoday新聞雲》報導，便當會中約20多人次表達看法，討論相當踴躍。儘管柯建銘表達反對立場，但多數立委則提出「不副署」是可行方向。有綠委指出，根據憲法規定，副署並非閣揆憲政義務，如果是義務的話當然不能不副署，但既然不是，為了解決僵局，這就是可行手段之一。對於卓榮泰日前所謂「副署不執行」說法，有綠委私下不以為然，認為這只是陷公務員於不義，很多法界學者分析得非常清楚了。

廣告 廣告

會中也有綠委示警，此例一開肯定會升高朝野衝突。但也有人反駁，在野黨修財劃法這種根本無法執行的法律，執政黨能走的路就是「不副署」、「不執行」、「執行到一半說辦不到」三條路，但每一種最後都是不執行、每一種都是火車對撞，有差嗎。不如就不副署，由閣揆扛起政治責任，且不副署一樣有制衡機制可避免行政權獨大，如果在野黨不滿意就倒閣。

民進黨立委吳思瑤。（圖／中天新聞）

綠委吳思瑤受訪時指出,行政權必須對暴衝的立法院進行反制，反制目的是為了確保國家運作無礙，財劃法恐怕要第一個處理，年改會是後續，全力力挺行政部門決定，是該反制、不能讓立法權失序。吳思瑤表示，個人蒐集非常多憲法學界意見，很大共識認同「不副署」、「不執行」合憲，法界支持「不副署」更是大有人在，行政部門不管如何定奪都有法學依據跟社會底氣。

民進黨立委鍾佳濱。（圖／中天新聞）

黨團幹事長鍾佳濱則強調，不能違法不執行，也不能去執行違法，或違背忠誠義務。面對藍白粗糙修法的惡果，不論是「保留執行」，還是「不副署不執行」，或是留待憲法法庭審理、或是為惡法踩煞車，「不副署不執行」只是防止危機擴大到無法挽回。鍾佳濱表示，終究要藉由倒閣或解散，交付全體國民仲裁，將終局解方留待時機成熟的時刻，屆時憲政僵局才會迎刃而解。

相對的，國民黨立委王鴻薇表示，賴清德昨天便當會後，民進黨宣布，行政院針對立法院三讀通過的法案，總統公布後，行政院「不副署」或「不執行」都被民進黨內認定為沒有違憲。顯然，民進黨上下已經準備好跨過民主政治的底線，無視不分藍綠學者的反對與呼籲。讓「民主進步」四個字蒙羞。

國民黨立委李彥秀則認為，賴政府對《財劃法》修正案「不執行也不副署」，絕對是第一張骨牌，未來只要立法院通過的法案不符民進黨意，民進黨就會以此方式對抗。

延伸閱讀

《社救法》擬調整斷崖式補助 石崇良：自述收入查證有困難

大罷免失利後祭出「不副署」？名醫：法理與民意皆難支撐

賴清德定調《財劃法》不副署不執行 李彥秀：焦土作戰摧毀憲政