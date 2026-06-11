又翻車！柯志恩顧問團性騷疑雲、酒駕累犯接連入列 綠營諷：根本以毒攻毒

柯志恩成立市政顧問團，首波35人名單中，包含前民眾黨立委、國立中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿受邀擔任總召集人之一，引發外界聯想藍白合作。柯志恩競辦提供



國民黨高雄市長參選人柯志恩日前公布首波「市政顧問團」，繼日前名單上前高餐大教授葉上葆被挖出曾捲入性騷傳聞，今日再遭踢爆，名單內的崑山科大退休副教授馮國豪，竟是「一年內兩度酒駕肇事」的危險累犯。顧問團儼然淪為藏汙納垢的大本營，引發綠營群起砲轟柯志恩，一邊高喊要嚴懲酒駕累犯，一邊卻把有酒駕再犯紀錄的人放進市政顧問團，真是超級雙標，根本是以毒攻毒。

議員鄭孟洳說，柯志恩委員前幾天才高調主張修法加重酒駕、毒駕刑責， 結果才隔沒多久，本週一公布首波市政顧問團，卻被揭露，名單裡竟然出現曾經酒駕肇事、幾個月後又再犯酒駕的人。

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參選人蔡秉璁指出，這名列在名單中的馮姓退休副教授，先前在下午兩點酒駕撞車，酒精濃度高達0.894毫克；沒過幾個月，他竟然毫無悔意，在炭烤店喝完繼續酒駕上路，最後被法院撤銷緩起訴、判刑4個月。參選人張以理也表示，之前找涉案地主看美濃大峽谷，現在找酒駕累犯當市政顧問喔！真的以毒攻毒餒。

蔡秉璁狠批柯志恩，從上個月把歇業10年的「鼎山夜市」畫進文宣、出資委託民調欲蓋彌彰後被抓包，到現在連最基本的名單清查都落槌。柯志恩和國民黨，少花點錢搞這些說一套、做一套的小手段，多放點心思在高雄。

罷韓團體「WeCare高雄」更抨擊，如果酒駕累犯真的如柯志恩所說，應該被社會嚴格看待，那為什麼會成為她的重要市政顧問？如果酒駕累犯可以擔任顧問，那她在立法院高喊重罰累犯的標準又是什麼？市政顧問團是候選人端出來的治理班底，也是外界檢驗用人標準最直接的依據。如果明知有爭議仍然列入名單，那代表價值判斷出了問題；如果連最基本背景都沒查清楚，那代表把關能力出了問題。

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