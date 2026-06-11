又翻車！柯志恩高調主張加重酒駕刑責、顧問團「驚見酒駕累犯」...綠營酸：以毒攻毒

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩日前公布首波「市政顧問團」，繼日前名單上前高餐大教授葉上葆被挖出曾捲入性騷傳聞，今（11）日再遭踢爆，名單內的崑山科大退休副教授馮國豪，竟是「一年內兩度酒駕肇事」的危險累犯。綠營砲轟柯志恩，一邊高喊要嚴懲酒駕累犯，一邊卻把有酒駕再犯紀錄的人放進市政顧問團，真是超級雙標，根本是以毒攻毒。

民進黨高雄市議員鄭孟洳說，柯志恩委員前幾天才高調主張修法加重酒駕、毒駕刑責， 結果才隔沒多久，本週一公布首波市政顧問團，卻被揭露，名單裡竟然出現曾經酒駕肇事、幾個月後又再犯酒駕的人。

廣告 廣告

民進黨高雄市議員參選人蔡秉璁指出，這名列在名單中的馮姓退休副教授，先前在下午兩點酒駕撞車，酒精濃度高達0.894毫克；沒過幾個月，他竟然毫無悔意，在炭烤店喝完繼續酒駕上路，最後被法院撤銷緩起訴、判刑4個月。參選人張以理也表示，「之前找涉案地主看美濃大峽谷，現在找酒駕累犯當市政顧問喔！真的以毒攻毒餒。」

蔡秉璁狠批柯志恩，從上個月把歇業10年的「鼎山夜市」畫進文宣、出資委託民調欲蓋彌彰後被抓包，到現在連最基本的名單清查都落槌。柯志恩和國民黨，少花點錢搞這些說一套、做一套的小手段，多放點心思在高雄。

（圖片來源：柯志恩、鄭孟洳臉書）

更多放言報導

恐嚇留言果然不是台灣人幹的！「假韓粉」IP皆來自中國

TVBS「五五波」民調竟是柯志恩本人委託...賴瑞隆轟「自產自銷騙市民」還涉《選罷法》：應付法律代價